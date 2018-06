Fuite des dimensions du prochain iPhone X Plus !

Selon les rumeurs, Apple présentera trois nouveaux iPhone en septembre, dont l’un des trois pourrait porter le nom « iPhone X Plus », et avoir droit à une dalle OLED de 6,5 pouces. Et aujourd’hui, de nouveaux détails ont émergé sur sa supposée taille.

La découverte de BGR, comme en témoignent les données des appareils utilisés pour visiter leur site, révèle qu’Apple commencerait à tester l’iPhone X Plus en interne. Les données montrent un appareil sans précédent que Google identifie comme iPhone avec iOS 12 et avec une résolution qu’aucuns autres appareils iOS ne disposent : 414 x 896. Ces chiffres n’identifient pas la résolution en pixels, mais en points. Pour mieux comprendre, voici le tableau qu’Apple partage avec les développeurs, avec le nom et la résolution de l’appareil également en « points » :

Ce tableau met en évidence que les iPhone 7 Plus et iPhone 8 Plus ont une résolution de 414 x 736 points (1080 x 1920 pixels), avec une amélioration par rapport à tous les modèles Plus précédents. L’iPhone 6s Plus et l’iPhone 6 Plus offrent la même expérience Full HD que les nouveaux modèles d’Apple, même s’ils ont une résolution de 375 x 667 points.

La nouvelle résolution découverte par BGR est égale à la largeur d’un iPhone 8 Plus (ou 7 Plus) en termes de points (414), mais la hauteur est nettement plus élevée, avec 896 par rapport à 736. L’iPhone X a la même largeur en points que l’iPhone 8, mais avec une hauteur plus élevée :

Concrètement, l’iPhone X Plus pourrait être l’iPhone 8 Plus comme l’iPhone X l’est pour l’iPhone 8 : l’écran conservera la même largeur que le « Plus » actuel, mais la hauteur augmentera sensiblement. Le rapport d’aspect de l’iPhone X est de 2165 et l’iPhone X Plus aura le même rapport si la résolution de 414 x 896 points se confirme.