Rhinoshield, voici la nouvelle coque SolidSuit pour iPhone X !

Le fabricant Rhinoshield a sorti sa nouvelle coque SolidSuit dont la particularité est de pouvoir absorber les moindres chocs et chutes, et garder votre iPhone X en toute sécurité.

Avant tout chose, sachez que Rhinoshield propose à l’occasion de la fête des pères, -15% de réduction avec le code PAPA18 à saisir lors de la validation de votre panier. C’est le moment de profiter de cette offre limitée pour donner une nouveau look à votre iPhone X.

En effet, Rhinoshield propose plusieurs déclinaisons de sa coque SolidSuit : noir classic, gris classic, blanc classic, chêne noir, noyer foncé, noyer clair, fibre de carbone, cuir noir, microfibre/graphite et métal brossé/noir. Notez également que vous avez la possibilité de personnaliser les boutons très simplement, et même rajouter des objectifs, comme sur sa coque modulaire que nous avons testé en février dernier : Présentation de la coque modulaire pour iPhone X de Rhinoshield + ses objectifs.

« Notre technologie exclusive ShockSpreadTM, mélange de polymères innovant, permet d’absorber les impacts d’au moins 3.50 mètres, surpassant les standards militaires Américains de tests de chutes. Et plus important encore, cette technologie apporte un niveau de protection comparable aux autres coques de protection du marché tout en étant 20% plus fine. Attendez-vous à être surpris(e) en voyant votre appareil, chutes après chutes, survivre et en ressortir comme neuf. », explique Rhinoshield sur son site.

Comme Rhinoshield et certains YouTubeurs spécialisés, nous avons testé les chutes avec notre iPhone X, et celui-ci est toujours intact. Nous avons pris le risque de lui faire subir des chutes sur le carrelage du salon et le bitume. La bonne nouvelle est que la coque est toujours en parfait état, et notre iPhone X ne présente aucune trace ou marque de choc.

 

« La SolidSuit est une révolution sur le marché des coques. Nous avons moulé avec précision notre technologie ShockSpread™ dans une coque monobloc et y avons ajouté une finition haut de gamme. La SolidSuit Classic aspire à redéfinir le standard d’excellence dans la catégorie des coques minimalistes. Son revêtement apporte une protection renforcée contre les rayures. »