Présentation de la coque modulaire pour iPhone X de Rhinoshield + ses objectifs

Si l’iPhone X offre déjà de jolies possibilités en photographie, que diriez-vous d’aller encore plus loin avec la coque modulaire + les objectifs photo de Rhinoshield.

Coque modulaire Rhinoshield

Commençons par la coque modulaire qui a elle seule offre plus de 100 designs pour personnaliser le dos. Il est également possible de choisir la couleur du cadre, de la bordure et même des boutons. Vous avez clairement tout le nécessaire pour faire de customiser votre coque à souhait.

Il vous appartient ensuite de trouver la meilleure combinaison pour que votre coque soit à l’image de votre style.

Il est important de rappeler que Rhinoshield est un accessoiriste reconnu pour la qualité de ses accessoires. Cette coque n’est pas seulement faite pour faire jolie puisqu’elle est aussi capable de protéger votre iPhone contre les chutes, et même les gros chocs. Grâce à son dos en verre trempé, votre iPhone sera également à l’abri des rayures.

Objectifs Rhinoshield

Vient ensuite le cas des objectifs au nombre de 4 : Ultra Grand Angle, Macro + 0.65X Grand Angle, FishEye, et 0.6X HD Grand Angle. Équipé de ses objectifs, l’utilisateur peut désormais réaliser des clichés de qualité avec style. Vous transformerez votre iPhone en un appareil photo capable de capturer des scènes comme rare il est possible de le faire avec un smartphone.

Voici quelques exemples de captures réalisées avec les 4 objectifs :

La coque modulaire est disponible à partir de 29,99€, et les objectifs sont proposés de 24,99€ à 54,99€. Retrouvez l’ensemble de ses magnifiques accessoires pour iPhone sur la boutique de Rhinoshield.