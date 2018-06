Premier test de vitesse : iOS 12 est meilleur que iOS 11.4 ?

iOS 12 a été présenté comme un système d’exploitation capable d’augmenter considérablement les performances de tous les iPhone compatibles, Apple répétant à maintes reprises avoir travailler dur pour optimiser cette mise à jour.

Avec iOS 12, Apple promet des performances grandement améliorées, des animations plus fluides, un lancement plus rapide des applications, du clavier et de la plupart des autres fonctions du système d’exploitation. Plus précisément, Apple estime une amélioration des performances entre 40% et 70% en fonction des opérations quotidiennes qui seront effectuées. Par exemple, le clavier devrait être 1,5 fois plus rapide qu’avec iOS 11, avec une entrée plus réactive. L’activation de la caméra depuis l’écran de déverrouillage sera également beaucoup plus rapide.

Les premiers tests entre la bêta 1 d’iOS 12, encore pleine de bugs et avec plusieurs optimisations à compléter, et iOS 11.4 montrent qu’Apple est sur la bonne voie pour tenir ses promesses. Malgré un problème de mise en page, iOS 12 améliore dans l’ensemble non seulement sur les iPhone récents, mais aussi sur les iPhone 5s et iPhone 6.

Dans une vidéo d’iAppleBytes, un iPhone 5s sous iOS 11.4 et un iPhone 5s sous iOS 12 sont comparés dans un test de vitesse. Dans la plupart des cas, iOS 12 est nettement supérieure avec des lancements d’applications plus rapides sur des applications natives et tierces. Les animations semblent également plus lisses :

 

Même les scores Geekbench semblent confirmer cette tendance, avec des résultats 30% plus élevés sur un iPhone 6 :

 

Dans la mesure où il s’agit de la première version bêta d’iOS 12, son avenir ne peut être que meilleur. La version publique prévue cet automne devrait sans nul doute apporter une réelle satisfaction aux utilisateurs.