iOS 12 : un nouveau bouton pour l’installation automatique des mises à jour

Depuis hier soir, Apple permet aux développeurs de télécharger et d’installer la première bêta d’iOS 12. Cette nouvelle version apporte plusieurs nouveautés dont l’une concerne directement les mises à jour iOS.

En effet, il suffit désormais d’aller dans l’application Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour accéder à un nouveau bouton On/Off. Grâce à lui, Apple laisse le choix d’activer ou non les mises à jour automatiques.

Par défaut, le bouton est désactivé mais il suffit de le passer sur On pour que vous n’ayez plus à vous soucier de faire les mises jour. S’il est actif, la mise à niveau devrait se faire toute seule durant la nuit lorsque vous dormez. Cette nouveauté est assez pratique et surtout, vous n’aurez plus à faire à la fenêtre pop-up lorsqu’une mise à jour est disponible.

iOS 12 embarque d’autres nouveautés que nous allons vous détailler dans nos futurs articles, alors restez connectés.