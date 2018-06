Pas de nouveaux MacBook, iPad…que des nouveautés logicielles à la WWDC 2018 !

Mauvaises nouvelles pour ceux qui s’attendaient à des nouveautés matérielles lors de la WWDC du 4 juin. Selon Bloomberg, l’événement sera uniquement axé sur la partie logicielle.

Le 4 juin à 19h, Apple présentera iOS 12, watchOS 5, tvOS 12 et macOS 10.14. D’après!ès les infos de Mark Gurman, considéré comme une source très fiable, la keynote d’ouverture de la WWDC 18 ne réserve pas de nouvelles importantes sur le matériel: les utilisateurs devront patienter encore quelques mois pour les nouveaux iPad, MacBook et Apple Watch.

Mark a également résumé les nouveautés possibles:

Une nouvelle fonctionnalité dans iOS 12 permettra aux utilisateurs de surveiller le temps passé à utiliser leurs appareils et applications individuelles. Cette innovation devrait aider à résoudre les problèmes liés à la dépendance au smartphone.

ARKit 2, avec un nouveau mode multijoueur pour les jeux de réalité augmentée. Il y aura aussi un mode qui permet aux objets d’être placés dans une zone et de rester virtuellement en place.

Apple peut divulguer ses plans d’applications universels, avec une plate-forme qui permettra également aux applications iOS de fonctionner sur des Macs. Cette plate-forme universelle peut être présentée à la WWDC, puis lancée plus tard.

Nouvelles fonctions mineures pour la mise en attente de notifications, la surveillance du marché boursier, les appels vidéo de groupe et l’envoi d’Animojis via FaceTime.

En général, Gurman s’attend à ce que les mises à jour logicielles d’iOS, de macOS, de tvOS et de watchOS soient plus en coulisse que sur le devant de la scène, Apple se concentrant principalement sur les corrections de bugs et l’optimisation des performances. Des changements plus importants viendront plus tard.

Par exemple, certaines nouvelles fonctionnalités d’iOS 12 comme un écran d’accueil entièrement repensé, de nouvelles fonctionnalités AI dans l’application Appareil photo et un gestionnaire de fichiers avancé sur iPad arriveront seulement en 2019.

Gurman n’exclut pas quelques petites surprises, comme le lancement de l’AirPower ou de nouvelles sangles pour Apple Watch. Difficile, voire impossible, qu’Apple présentera de nouveaux iPad, MacBook ou Apple Watch. Selon Mark, tous ces appareils seront reportés à la fin de l’année, y compris le nouveau MacBook “bon marché”. Une nouvelle montre Apple avec un affichage légèrement plus grand devrait également arriver d’ici la fin de l’année.