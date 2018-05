Voici le nouveau Mi 8 de Xiaomi, y’a comme un air d’iPhone X !

Non, ce n’est pas l’iPhone X que vous voyez ici, mais bel et bien le nouveau Mi 8 que Xiaomi a officiellement présenté aujourd’hui lors de sa conférence. Le Xiaomi Mi 8 est sans aucun doute un smartphone très intéressant, qui confirme une fois de plus l’excellent travail effectué par la société chinoise partie à la conquête du marché international.

Au niveau de la conception, une fois de plus pour un smartphone Android récent, le Mi 8 s’inspire clairement de l’iPhone X. Quand Apple a présenté son nouvel iPhone X en septembre dernier, de nombreux fabricants Android et utilisateurs n’ont pas manqué de se moquer l’encoche en haut de l’écran. Pourtant, cette fameuse encoche semble être devenue presque un standard sur la plupart des appareils Android milieu de gamme et haut de gamme, exception faite chez Samsung.

Le Mi 8 est le premier téléphone Xiaomi à intégrer l’encoche bien que légèrement plus prononcée que sur l’iPhone X. On note que Xiaomi a également choisi la même position verticale pour le double objectif, et un dos en verre avec des bords en aluminium. Même au niveau du logiciel et de l’interface, la société chinoise a choisi un positionnement identique pour les icônes du signal réseau, du Wi-Fi et de la batterie. Sans oublier que le MI 8 embarque également des Animojis similaires aux Animoji d’iOS.

Heureusement, Xiaomi n’a pas copié le prix de l’iPhone X : la version avec 64 Go de mémoire interne et 6 Go de RAM aura un prix d’environ 360 euros, alors que le plus cher avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM devrait avoisiner les 440 euros. Il y aura également une édition Explorer avec 128 Go de mémoire interne et 8 Go de RAM, au prix d’environ 500 euros.

Au niveau des caractéristiques, le Mi 8 a droit à un écran de 6,21 pouces AMOLED Full HD avec un ratio de 18.7:9, au processeur Snapdragon 845 OCTA avec GPU Adreno 630, deux caméras verticales au dos (la première est de 12 MPx stabilisée sur 4 axes, la seconde est un téléobjectif de 12 MPx avec zoom optique), avec un flash LED entre les deux capteurs et une caméra frontale de 20MPx, sans flash mais avec de l’AI pour le déverrouillage 3D et un capteur IR pour les mauvaises conditions d’éclairage.

Au final, Xiaomi a conçu un appareil pas cher avec de belles caractéristiques mais dont l’apparence n’est pas sans rappeler fortement l’iPhone X. Ceci risque de motiver Apple à attaquer Xiaomi…tout dépendra où le Mi 8 sera commercialisé.