Dickinson, la nouvelle série commandée par Apple avec Hailee Steinfeld

L’intérêt croissant d’Apple pour les séries télévisées se poursuit avec une nouvelle série dédiée à la poétesse Emily Dickinson. Tel que rapporté par Variety, la firme californienne a fait appel à l’actrice Hailee Steinfeld, connu pour ses rôles dans True Grit et Pitch Perfect 3.

Alena Smith, connue pour la série acclamée HBO The Newsroom, aura la tâche importante de s’occuper du scénario, mais aura également le rôle de productrice exécutive avec le réalisateur nommé David Gordon Green.

La série offrira un aperçu du monde d’Emily Dickinson qui explore toutes les limites de l’entreprise d’une manière très comique, touchant des questions telles que l’identité de genre et de la famille en essayant de régler les problèmes actuels dans la perspective du passé avec une vision plus large et moins adaptée à l’époque historique racontée.

Aucun détail de l’accord n’a encore été divulgué, ni même d’autres informations sur la nouvelle feuille de route de la production. Nous devons donc attendre de nouveaux détails sur la nouvelle série télévisée d’Apple, désormais de plus en plus intéressée par le monde du multimédia et des contenus orignaux.