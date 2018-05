Apple est classé deuxième parmi les entreprises les plus importantes au monde

Un nouveau rapport publié par la société de conseil BrandZ place Apple en deuxième position parmi les marques les plus précieuses au monde, derrière Google. Le classement de BrandZ repose sur une combinaison de paramètres entre les opinions des clients et la performance financière.

BrandZ utilise une combinaison de données prises par Kantar Millward Brown et Bloomberg pour attribuer un score de « marque d’équité » à chaque entreprise. Au sommet se trouve Google avec une valorisation de la marque de 302,06 milliards de dollars, en hausse de 23% par rapport au classement de l’an dernier. Apple arrive en deuxième position avec un chiffre d’affaires de 300,59 milliards, soit une augmentation de 28% par rapport à l’année précédente.

Apple et Google ont confirmé les mêmes positions l’année dernière, malgré le gain le plus important d’Apple sur la valeur totale de la marque. Pendant ce temps, Amazon passe à la troisième place avec une valeur de 208 milliards de dollars, suivie par Microsoft à 201 milliards et Tencent à 179 milliards.

Il est intéressant de noter que BrandZ classe Apple comme numéro un en termes de ressources liées à la marque, avec un score de 164. Ce paramètre explique à quel point le logo de l’entreprise est reconnaissable.