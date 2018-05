Angela Ahrendts prendra la parole aux Lions de Cannes 2018

Angela Ahrendts, responsable de la distribution chez Apple, participera aux prochains Lions de Cannes et prononcera un discours public en compagnie de Tor Myhren, vice-président de la communication marketing de la société.

On s’attend à ce qu’Ahrendts et Myhren parlent de la vision d’Apple pour le commerce de détail, comment l’entreprise investit dans les magasins physiques et de ce que l’expression « technologie humanisante » signifie pour Apple et ses employés. Ahrendts évoquera probablement le succès du programme Today at Apple, qui est désormais en place depuis un an dans le monde entier.

L’intervention d’Apple à Cannes arrive au bon moment, l’entreprise étant actuellement engagée dans la construction d’un nouveau magasin sur les Champs-Elysées à Paris. L’intervention est prévue pour le 18 juin.