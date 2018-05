Les iPhone 2019 pourraient tous être équipés d’un écran OLED

Le LCD semble vivre ses derniers moments dans la gamme iPhone, d’après le site coréen ETNews, affirmant que les trois iPhone 2019 seront exclusivement d’une dalle OLED.

Sachant que la tendance OLED a déjà commencé avec l’iPhone X, il est en effet logique que le géant californien poursuivre dans cette voie. Toutefois, ETNews pense que si un quatrième iPhone devait voir le jour en 2019, ce dernier serait équipé d’une dalle LCD.

L’info a eu un effet boule de neige puisque le fournisseur Japan Display, qui produit des écrans LCD pour Apple, a vu ses actions chuter de 20%. Les actions de Sharp sont également tombées de 4% suite à cette annonce. Si ces deux fournisseurs comptent se mettent à la production de dalles OLED, il leur faudra d’abord les éprouver avant qu’Apple vienne se fournir exclusivement chez eux.

En attendant, Apple devrait de nouveau faire appel à Samsung pour les deux iPhone OLED attendus cette année et les trois iPhone OLED de 2019. Rappelons qu’un iPhone LCD de 6.1 pouces serait également dans les cartons pour septembre prochain. D’après les rumeurs, il disposera d’un design assez similaire à l’iPhone X, avec une possible encoche, mais sans bouton Home ni Touch ID, au profit de la reconnaissance faciale Face ID, et d’une caméra en lieu et place du double objectif de l’iPhone X.