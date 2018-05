Apple à la Display Week pour découvrir de nouvelles technologies d’écran

Des centaines d’employés d’Apple ont assisté à la Display Week qui s’est tenue à Los Angeles le week-end dernier. La participation d’Apple visait à découvrir de nouvelles technologies d’écran qui pourraient être implémentées sur de futurs appareils.

La Display Week est organisée par la Society for Information Display et vise à mettre en contact les startups, les influenceurs, les innovateurs, les entreprises, les experts et tous ceux qui travaillent dans le domaine des technologies de visualisation.

Comme le rapporte Bloomberg, cette année, il y avait une participation massive des employés d’Apple, avec des centaines de personnes venant de Cupertino. L’événement a réuni les plus grandes entreprises du monde travaillant dans le domaine des écrans et des nouvelles technologies, telles que les écrans VR haute résolution, les panneaux OLED à ultra haute résolution, les panneaux à émission sonore, et bien plus encore.

Au total, il y avait 369 employés d’Apple présents à l’événement, presque une centaine de plus que les 280 en 2017. Apple a donc décidé d’envoyer beaucoup plus d’employés pour trouver des technologies et des entreprises potentiellement intéressantes pour le développement de ses futurs appareils.

Selon Bloomberg, certains ingénieurs Apple « semblaient être particulièrement intéressés par les écrans VR de Japan Display », tandis que d’autres ont examiné de près les nouveaux écrans haute résolution de Samsung conçus pour fonctionner parfaitement même lorsqu’ils sont mouillés.