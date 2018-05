Apple s’explique le rejet de l’app Steam Link sur iOS et tvOS

La semaine dernière nous apprenions qu’Apple avait refusé à Valve l’arrivée de son application Steam Link sur iOS et tvOS pour violation d’une clause particulière liée aux achats d’applications.

Apple a enfin apporté quelques éléments de réponses par la voix de Phil Schiller, vice-président d’Apple en charge du marketing et de l’App Store. Il explique que l’application « Steam Link enfreint un certain nombre de règles concernant le contenu généré par l’utilisateur, les achats dans l’application, les codes de contenu. Nous avons discuté de ces questions avec Valve et nous continuerons à travailler avec eux afin d’apporter l’expérience Steam sur iOS et l’Apple TV d’une manière conforme aux directives de l’App Store ».

La firme californienne souhaite que l’App Store soit en effet un endroit où les utilisateurs aient la meilleure expérience possible. De ce fait, Phil ajoute que les règles et la politique d’Apple doivent être respectées par tous les développeras et les studios de développement, sans qu’aucune exception ne soit possible : « Nous avons des règles claires que tous les développeurs doivent suivre afin de s’assurer que l’App Store est un endroit sûr pour tous les utilisateurs et une opportunité équitable pour tous les développeurs ».

Concrètement, Valve va devoir se conformer très rapidement pour qu’enfin son application Steam Link puisse voir le jour sur l’App Store. Le fait que les achats soient effectuées en dehors de l’application, Apple ne pouvait pas toucher sa commission de 30%, ce qui est probablement la principale raison du rejet.