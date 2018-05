iOS 12 va ouvrir les portes de la puce NFC de l’iPhone aux développeurs

Début juin, Apple présentera enfin iOS 12 et les nouveautés qui l’accompagnent dont l’une concerne directement les développeurs. D’après The Information, la puce NFC de l’iPhone ne se limitera plus aux paiements avec Apple Pay, puisque Apple aurait l’intention de proposer aux développeurs un accès complet à ce module.

Introduit pour la première fois sur l’iPhone 6, le NFC a toujours été bloqué par Apple et limité aux seuls paiements électroniques. Les choses pourraient changer avec iOS 12, au moins pour certaines catégories de développeurs.

En fait, Apple souhaite que l’iPhone interagisse de plus en plus avec des systèmes sans contact qui ne se limitent pas aux seuls paiements. Par exemple, vous pouvez profiter du module NFC pour transformer l’iPhone en clé pour ouvrir une chambre d’hôtel ou un billet électronique pour les transports en commun.

La société a déjà ouvert cette voie avec iOS 11 et le framework CoreNFC, mais pour le moment limité à l’utilisation de la puce NFC comme scanner d’étiquettes RFID. Ce sont donc des fonctions très restreintes.

En plus de ne pas prendre en charge l’accès en écriture, le principal inconvénient des API NFC actuelles est que l’application doit toujours être au premier plan et présenter un système modal spécifique pour lancer l’analyse. Ceci limite évidemment les cas d’utilisation et la praticité de la fonction.

Ce que décrit The Information est quelque chose de plus sophistiqué et ouvert, dans lequel le propriétaire d’un iPhone devrait simplement approcher le téléphone d’une serrure pour ouvrir sa chambre d’hôtel. Tout comme Apple Pay aujourd’hui, la société testerait déjà ce système dans son Apple Park.

Certains hôtels prennent déjà en charge l’activation des verrous via l’iPhone, mais en utilisant des protocoles Bluetooth basse énergie. Ce déverrouillage de la NFC permettrait également de transformer l’iPhone en un vrai ticket de transport.

Nous devrions en apprendre un peu plus sur le sujet dès le 4 juin lors de la conférence d’ouverture de la WWDC 2018 à suivre sur iPhonote dès 18h30.