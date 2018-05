Serait-ce l’écran OLED de 6,1 pouces du futur iPhone Xs ?

À l’automne prochain, Apple est censé présenter trois nouveaux iPhone, deux versions OLED de 5,8 et 6,1 pouces, ainsi qu’un modèle LCD de 6,1 pouces. Si les rumeurs disent vrai, quel est cet écran OLED de 6,1 pouces ?

En effet, un certain Mr·white a publié sur son compte Twitter la photo de la prétendue dalle OLED de 6,1″ alors même que les spéculations évoquent cette taille pour un iPhone LCD. Est-ce qu’Apple aurait finalement opté pour trois modèles OLED ? Cela paraît peu probable si l’on tient compte des informations de certaines sources jugées fiables qui parlent d’un iPhone LCD d’entrée de gamme au prix avoisinant les 550$. L’OLED est une technologie bien plus coûteuse que le LCD, c’est pourquoi le géant californien aurait tout intérêt à opter pour le LCD afin de conserver une marge suffisante.

En l’état, il est impossible d’authentifier cette photo, d’autant que l’ont ne voit aucune inscription faisant référence à Apple ou à un futur iPhone, et c’est sans parler de la qualité du cliché. Cet écran pourrait très bien être destiné à un smartphone chinois.

Rappelons que l’iPhone LCD attendu en septembre devrait arborer un design assez similaire à l’iPhone, possiblement avec une encoche, mais sans bouton Home ni Touch ID, au profit de la reconnaissance faciale Face ID, et que d’un appareil photo en lieu et place du double objectif sur l’iPhone X.

Dans les semaines et mois à venir, les rumeurs, les fuites vont être de plus en plus omniprésentes, ce qui nous permettra de savoir à l’avance ce que prépare réellement Apple, ce qui bien sûr gâchera la surprise et l’intérêt de la keynote…comme chaque année.