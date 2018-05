Quand un concept d’iPhone SE 2 prend vie dans une fausse pub Apple

Si les rumeurs de ces derniers mois ont été très insistantes quant l’arrivée d’un iPhone SE 2, il est difficile de savoir si l’appareil va réellement sortir et surtout quand. En attendant qu’Apple apporte peut-être quelques éléments de réponse à la WWDC (peu probable), Concept Creator a publié une nouvelle vidéo présentant cet iPhone SE 2 à la manière d’une publicité Apple.

Le designer a en effet imaginé un iPhone SE 2 à la sauce iPhone X. Dans le détail, l’appareil garde le même design tout en se dotant d’une face avant totalement revue. L’écran ressemble clairement à celui de l’iPhone X et à son encoche, souvent critiquée et pourtant copiée par de nombreux fabricants. Le résultat est que cet iPhone SE 2 est un savant mélange de deux générations d’iPhone. Pour sûr que certains d’entre vous aimeront ce petit gabarit, plutôt qu’un grand écran que l’on connait déjà sur les version Plus.

 

Bien entendu, le bouton Home avec Touch ID a disparu de la façade laissant sa place eau système TrueDepth logé dans l’encoche pour la reconnaissance faciale Face ID. D’ailleurs, Face ID est bien plus pratique à l’utilisation, selon nous, n’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Reste maintenant à laisser faire le temps, et voir si Apple compte sortir un iPhone SE 2, peut-être en même temps que les iPhone de 2018 en septembre prochain…