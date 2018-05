Apple envoie des invitations à la WWDC : rendez-vous pour le 4 juin à 19h

Apple a commencé à envoyer les invitations aux médias qui participeront à la keynote d’ouverture de la WWDC 2018. Dans les invitations, Apple confirme que la WWDC se tiendra du 4 au 8 juin et que la keynote d’ouverture prévue débutera à 10 heures locales. iPhonote vous donne donc rendez-vous à 19 le 4 juin prochain pour découvrir iOS 12 et toutes les autres nouveautés logicielles et, peut-être matérielles.

Côté logiciel, on peut déjà être sûr qu’Apple présentera iOS 12, watchOS 5, tvOS 12 et macOS 10.14. Évidemment, nous ne savons pas quelles nouvelles seront incluses dans cette mise à jour majeure, même si Craig Federighi a laissé échapper quelques indices, au moins pour iOS 12.

iOS 12 devrait en effet se concentrer principalement sur l’amélioration des performances et des corrections de bugs, mais ne manquera pas de nouveautés intéressantes. Apple pourrait mettre à jour l’écran d’accueil, apporter des modifications à CarPlay et améliorer Siri. iOS 12 devrait recevoir quelques nouveautés au niveau de l’interface, à partir de la barre de menu incohérente, car elle montre actuellement des informations différentes en fonction de l’emplacement entre l’écran de déverrouillage, l’écran d’accueil ou le centre de contrôle. Siri devrait également se doter d’une reconnaissance vocale plus précise lors de requêtes.

iOS 12 inclura de nouvelles fonctionnalités de contrôle parental, mais pour le moment nous n’avons aucun autre détail à ce sujet. Ensuite, une nouvelle application iBooks (nouveau nom : Books) devrait être livrée, entièrement renouvelée à la fois graphiquement et fonctionnellement, et iOS 12 est susceptible d’inclure de nouvelles fonctionnalités liées à la santé.

Sur le plan matériel, l’arrivée d’un iPhone SE de deuxième génération avec un matériel et un design améliorés, plus proches des derniers smartphones Apple, semble avoir été exclue.

L’arrivée du nouvel iPad Pro est beaucoup plus probable. En détail, il est question d’un iPad Pro de 11 pouces avec des bords plus minces, dépourvu de bouton Home et un design similaire à celui de l’iPhone X. L’intégration de la Face ID pour la reconnaissance faciale est également plausible. Avec ce nouveau modèle, un nouvel iPad Pro de 12,9 pouces avec un design similaire et Face ID devrait également être de la partie. Les deux modèles devraient intégrer le processeur Apple A11X Octa-core.

Du côté Mac, la seule nouveauté pourrait être le MacBook 13 d’entrée de gamme. Ce modèle pourrait intégrer une dalle de 2560 x 1600 pixels, avec une densité de 226 ppi (le même que le dernier MacBook Pro 13 pouces). Le prix devrait être avoisiner les 999 $.

Rendez-vous le 4 juin à 18h30 pour vivre ensemble l’évènement en direct sur iPhonote.