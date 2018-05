Apple supprime les applications CallKit de l’App Store chinois à la demande du gouvernement

À la demande du gouvernement chinois, Apple a commencé à supprimer de l’App Store toutes les applications qui utilisent CallKit VoIP et des fonctions connexes.

Cette décision a été prise pour adapter l’App Store aux nouvelles réglementations imposées par le Ministère de l’Industrie et de la Technologie en Chine. Apple a déjà prévenu tous les développeurs concernés qui ont publié des applications utilisant CallKit. Ils doivent soumette à nouveau sur l’App Store leurs applications après avoir supprimer l’intégration de CallKit.

Ce n’est pas la première fois que Apple est obligé de retirer des applications du magasin chinois, en raison de nouvelles réglementations locales. L’été dernier, toutes les applications VPN sur l’App Store ont également été supprimées. Ces décisions ont suscité des critiques des utilisateurs, Apple est accusée de se soumettre à des lois de censure bien que le géant californien défende la liberté. Bien entendu, ces changements sont faits pour maintenir au mieux les relations commerciales entre la société et la Chine, un pays trop important pour risquer une guerre politique sur les lois locales.

Pour rappel, CallKit a été introduit dans iOS 10 pour permettre aux développeurs d’intégrer les services d’appel dans des applications tierces :

« CallKit vous permet d’intégrer les services d’appel avec d’autres applications liées aux appels système. CallKit fournit une interface d’appel qui peut gérer la communication back-end avec votre service VoIP. Pour les appels entrants et sortants, CallKit affiche la même interface que l’application Téléphone, ce qui donne à votre application un aspect plus natif. Et CallKit répond de manière appropriée aux options au niveau du système comme Ne pas déranger. »

Apparemment, le gouvernement chinois n’aime pas les fonctionnalités VoIP de CallKit. Pour preuve, ces services sont aujourd’hui interdits dans le pays, comme en témoigne la suppression de l’app Skype de l’App Store chinois il y a quelques mois.