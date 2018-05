Apple a tiré le rideau de fin sur ses bornes AirPort dans le monde entier

Comme annoncé il y a plusieurs semaines, toute la gamme de bornes AirPort a été suspendue et Apple ne prévoit pas de lancer de nouveaux modèles de routeurs sans fil, du moins pour le moment.

À partir d’aujourd’hui, tous les stocks en magasin sont épuisés, il n’est donc plus possible d’acheter des bornes AirPort en l’Apple Store ou même sur le magasin en ligne de la société. En revanche, si vous en voulez une absolument, il est toujours possible d’en trouver chez les revendeurs tiers où il reste encore un peu de stock.

Pourtant, ce sont des produits vraiment intéressants. Cher, mais avec des fonctionnalités que beaucoup d’autres routeurs sans fil n’avaient pas. Par exemple, avec l’application AirPort Utility, il est facile de configurer et de gérer tous les routeurs AirPort. L’AirPort Express permet, entre autres choses, de transformer n’importe quelle chaîne hi-fi en une enceinte AirPlay, et de partager les imprimantes USB sur le réseau et ainsi être accessibles depuis les Mac.

L’AirPort Time Capsule inclut un stockage de 2 To ou 3 To pour la sauvegarde automatique d’un Mac via Wi-Fi avec Time Machine, tandis que l’AirPort Extreme vous permet de connecter facilement un disque dur USB au réseau pour la même fonction.

Heureusement, il existe déjà de bonnes alternatives sur le marché, comme l’excellente gamme Orbi de NetGear, le système tri-bande Linksys Velop ou la ligne Nighthawk de NetGear.

Apple offre des conseils sur la façon de choisir le routeur Wi-Fi adapté aux différents appareils de la société. Il est conseillé de choisir un routeur compatible avec le Wi-Fi 802.11ac, la double bande simultanée (2,4 GHz et 5 GHz), « qui permet au routeur de transmettre sur les deux fréquences en même temps, quelle que soit la bande utilisée par vos périphériques sans fil, ils se connectent automatiquement à la meilleure bande disponible pour une performance la plus rapide possible. » – sans oublier le support du chiffrement WPA2 Personal (AES) et la prise en charge de MIMO ou MU-MIMO qui offre de meilleures performances si plusieurs appareils utilisent simultanément votre réseau Wi-Fi. Vous trouverez tous ces conseils sur la nouvelle page tout juste mise en place par Apple à cette adresse.