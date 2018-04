Apple met officiellement fin aux bornes AirPort

Les rumeurs avaient donc vu juste sur le sort des bornes AirPort. Apple vient de signer l’arrêt définitif des bornes AirPort Express, AirPort Extreme et AirPort Time Capsule.

Apple explique que ces dernières resteront en vente sur son site en ligne, ainsi que dans ses boutiques et revendeurs agrées jusqu’à épuisement des stocks. Si vous aviez dans l’idée de vous payer l’une des bornes, c’est le moment ou jamais.

Le géant californien invite les consommateurs à se tourner vers d’autres bornes à utiliser avec votre Mac, iPhone, iPad, Apple TV, HomePod ou d’autres appareils Apple. Il est conseillé de choisir un routeur compatible avec le Wi-Fi 802.11ac, la double bande simultanée (2,4 GHz et 5 GHz), « qui permet au routeur de transmettre sur les deux fréquences en même temps, quelle que soit la bande utilisée par vos périphériques sans fil, ils se connectent automatiquement à la meilleure bande disponible pour une performance la plus rapide possible. » – sans oublier le support du chiffrement WPA2 Personal (AES) et la prise en charge de MIMO ou MU-MIMO qui offre de meilleures performances si plusieurs appareils utilisent simultanément votre réseau Wi-Fi. Vous trouverez tous ces conseils sur la nouvelle page tout juste mise en place par Apple à cette adresse.