Microsoft chercherait à concurrencer l’iPad avec une Surface pas chère

Si Apple compte s’imposer encore plus sur le marché avec son nouvel iPad à 359€, plus puissant et compatible avec l’Apple Pencil, il semblerait que Microsoft n’ait pas envie de laisser la firme de Cupertino grappiller encore des parts de marché sans rien faire.

Bloomberg croit savoir que Microsoft cherche en effet à rivaliser dans cette gamme de prix avec de nouvelles tablettes Surface dont le prix pourrait avoisiner les 400 $ (contre 329$ pour l’iPad aux USA). Le projet serait déjà bien avancé puisque les nouvelles tablettes pourraient faire plus tard cette année.

Les tablettes Surface Pro existantes utilisent des processeurs Intel avec un stockage SSD, similaires aux processeurs du MacBook 12 pouces. Cela les rend plus proches des « vrais PC » que les spécifications techniques d’un iPad, capable d’exécuter des applications Windows « normales ».

Les modèles en cours de développement devraient disposer des mêmes composants, en s’appuyant une fois de plus sur les puces Intel x86. Si le prix de départ tournera autour des 400 $, Bloomberg explique que Microsoft propose plusieurs options de mise à niveau : plus de stockage et une connectivité cellulaire.

Même si Apple gardera a priori encore l’avantage au niveau du prix, avec son iPad le moins cher à seulement 329 $, le rapport indique que Microsoft pourrait lancer des accessoires moins chers pour maintenir les prix assez bas.