Kingston lance la clé USB-Lightning DataTraveler Bolt Duo compatible avec l’iPhone

Kingston a dévoilé sa première interface USB Dual DataTraveler Bolt Duo avec connecteur Lightning, compatible avec iPhone et iPad.

DT Bolt est une solution conçue pour libérer de l’espace sur l’appareil, grâce aux différentes capacités de mémoire qui vous permettent de stocker jusqu’à 8 000 (32 Go), 16 000 (64 Go) et 32 ​​000 (128 Go) photos. Les photos et vidéos peuvent être stockées directement sur la Bolt, en utilisant l’application appropriée pour iOS. Le design est soigné et fin, équipé d’un étui de protection en caoutchouc et d’un crochet pour trousseau de clés.

Grâce à cette clé USB, vous pouvez libérer de l’espace sur l’iPhone et transférer des photos, des vidéos et d’autres fichiers sur le lecteur flash. Et en un seul clic, vous pouvez également sauvegarder le contenu entier de l’iPhone.

Le lecteur DataTraveler Bolt Duo est disponible dans des capacités de 32 Go, 64 Go et 128 Go sur Amazon et est couvert par une garantie de deux ans et un support technique gratuit.

› Kingston Data Traveler Bolt Duo 32 Go : 75,50 €

› Kingston Data Traveler Bolt Duo 64 Go : 92,75 €

› Kingston Data Traveler Bolt Duo 128 Go : 75,50 €