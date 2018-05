Lisa Jackson remporte le Environmental Achievement Award 2018

L’Environmental Law Institute a annoncé que la vice-présidente d’Apple pour les initiatives environnementales, politiques et sociales, Lisa Jackson, a remporté le prix annuel Environmental Achievement Award 2018.

Dans un communiqué de presse, l’institut informe que le prix a été décerné « en reconnaissance de son leadership visionnaire et de son excellente gestion environnementale ». Avant de commencer son rôle actuel chez Apple en 2013, Lisa Jackson était administratrice de l’EPA et était responsable des événements spéciaux, tels que la gestion de la marée noire de Deepwater Horizon.

Une autre réussite importante pour la carrière de Jackson a été la réalisation de 100% d’énergie renouvelable utilisée par Apple pour toutes ses activités.

Scott Fulton, président de l’Environmental Law Institute, n’a pas manqué de la complimenter pour ses actions :

« Lisa a illustré le leadership, l’innovation et l’engagement à apporter la science et l’état de droit à chaque étape de sa carrière extraordinaire. Elle a été une championne infatigable de la durabilité et de la justice environnementale et a laissé une impression durable tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Son travail d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement d’Apple et de réduction de l’utilisation du carbone et des ressources naturelles de l’entreprise a été exceptionnel, reflétant une fois de plus la puissance et la portée du leadership des entreprises dans la promotion de la gestion de l’impact environnemental. »

Lisa recevra son prix le 23 octobre à Washington.