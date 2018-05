🔥Bons Plans : Enceintes Bluetooth, Hoverboard, Trotinettes électriques, Casque sans fil et plus

Retrouvez aujourd’hui sur Amazon, GearBest, Darty et à la Fnac de nouvelles offres promotionnelles comme sur des enceintes Bluetooth, un hoverboard, des trotinettes électriques, un casque sans fil et plus encore.

› Anker PowerCore 10000 mAh : 21,99 € au lieu de 29,99 €

› Enceinte sans fil Ultimate Ears BOOM 2 Panther : 99,99 € au lieu de 199 €

› Enceinte sans fil Ultimate Ears MEGABOOM Panther : 149,99 € au lieu de 299 €

› Écouteurs Bose SoundTrue Ultra – Noir : 69,99 € au lieu de 129,99 €

› Casque sans fil Parrot Zik 3 : 199,99 € au lieu de 299,99 €

› Verre trempé Mothca pour iPhone X : 3,04 € au lieu 6,09 € avec notre code VK4692SA – valable jusqu’au 30 mai

› Nintendo Switch – verre de protection : 3,59 € au lieu 7,09 € avec notre code 4UTA5ICN – valable jusqu’au 30 mai

› Yofew support pour Apple Watch / Airpods / iPhone 7 / iPad en aluminium : 33,99 € au lieu de 105,64 €

› Enceinte sans fil Marshall Stockwell : 149 € au lieu de 249 €

› Hoverboard Hiwheel Q3 : 129,49 € – Vente flash

› Trottinette Xiaomi M365 : 388,96 € avec le code M365BGK509

› Trottinette Ninebot No. 9 : 328,93 € avec le code FR181231

› Vélo électrique F – wheel D1 DYU : 297,49 € – Vente flash

› Coque Batterie pour iPhone 8/7, batterie 3000 mAh : 33,99 € au lieu de 129,99 €