Canal+ : une Apple TV 4K en remplacement du décodeur traditionnel !

Bonne nouvelle pour les abonnés de Canal+ qui annonce aujourd’hui un nouveauté totalement inattendue. Dès la fin du mois de mai, les abonnés se verront proposer de prendre une Apple TV 4K plutôt que le décodeur traditionnel.

Avec ce boîtier signé Apple, les nouveaux abonnés, ainsi que les anciens, pourront profiter des bouquets de Canal+ comme avant mais en mieux. En revanche, les abonnés par satellite devront toujours passer par le décodeur de la société.

Non seulement, il devient plus simple de profiter des offres multi-écrans, mais aussi des contenus déjà disponibles sur l’Apple TV 4K, en plus des jeux presque dignes d’une console de salon. Canal+ signe là une bien belle idée qui risque de donner un nouvel élan pour sa plateforme, et encourager les consommateurs à s’abonner.

Autre bonne nouvelle. Frank Cadoret, Directeur Général Adjoint du Groupe Canal+, a expliqué à Numerama, que le passage à l’Apple TV 4K n’aura aucun impact sur le prix pour le client. Cela peut même permettre à certains clients éviter de payer les 6€ par mois pour la location du décodeur Canal+.

Évidement, Apple est heureuse d’apprendre que Canal+ ait opté pour cette solution qui permettra aux abonnés de « bénéficier d’une expérience riche et conviviale pour profiter de leur programmation Canal préférée, de la télévision, des films d’iTunes ainsi que de l’App Store ».