Vous cherchez une maison de vacances ? Celle de Eddy Cue est à vendre !

Envie de changer d’air ? C’est peut-être le moment de profiter de cette belle occasion : Eddy Cue, vice-président sénior des services et logiciels internet chez Apple, a mis en vente sa luxueuse maison de vacances pour un chiffre proche des 12 millions de dollars.

Cette villa est située près du lac Tahoe, entre les montagnes de la Sierra Nevada, à la frontière entre la Californie et le Nevada. La maison fait environ 735 mètres carrés et est située dans une propriété qui atteint près de 7.000 mètres carrés, entouré par la verdure naturelle de la Sierra Nevada. Le prix exacte est de 11,9 millions de dollars.

Cue avait acheté le terrain en 2010 au prix de 1,2 million de dollars, sur lequel ont débuté peu après les travaux de cette grande maison conçue pour ses vacances. Les travaux ont été achevés en 2015.

Le salon dispose d’une jolie cheminée, d’une cuisine ouverte et salle à manger, mais on trouve également dans la maison, une salle de jeux, un bar, une salle de vin et une suite parentale avec un lit, un coin salon, une cheminée et une terrasse donnant sur les montagnes de la Sierra Nevada.

Alors si vous avez les quelques 12 millions de dollars sous le coude, voilà une petite idée de placement…