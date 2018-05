Carpool Karaoke sera disponible gratuitement sur l’application TV

Selon Billboard, Carpool Karaoke sera bientôt disponible gratuitement sur l’application Apple TV, même pour les utilisateurs ne bénéficiant pas d’un abonnement Apple Music.

Les critiques au sujet de Carpool Karaoke ont été diverses, et jusqu’à aujourd’hui, la série télévisée était uniquement disponible pour les utilisateurs Apple Music avec abonnement actif. Cependant, les choses pourraient changer puisque Carpoool Karaoke pourrait être bientôt disponible sur l’application Apple TV.

Pour rappel, dans chaque épisode de l’émission, deux ou plusieurs artistes sont en voiture et chantent leurs propres chansons ou leurs chansons préférées, et parlent de leur vie sur un ton très léger.

Parmi les couples qui ont participé à la première saison d’Apple, il y a eu Will Smith et James Corden; Miley, Noah, Billy Ray et toute la famille Cyrus; Shakira et Trevor Noah; les actrices de Game of Thrones Sophie Turner et Maisie Williams; Reine Latifah et Jada Pinkett Smith; John Legend, Alicia Keys et Taraji P. Henson; LeBron James et James Corden.

La première saison est actuellement disponible uniquement sur Apple Music.