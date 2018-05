🎮 Nouveaux jeux iOS : BOMBARIKA, Fragment of Marine, Jeu d’horreur Lazaretto et plus

En ce jeudi 10 mai, les développeurs et les studios ont encore répondu à l’appel du jeu avec de nouveaux titres pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve BOMBARIKA, Fragment of Marine, Jeu d’horreur Lazaretto et plus

Jeu d’horreur Lazaretto

Jeu d’horreur Lazaretto : 4,49 €

Prenez votre casque audio et préparez-vous pour le jeu avec l’ambiance d’épouvante suprême disponible sur l’App Store ! Dans ce jeu d’horreur et de survie à la première personne, Lazaretto met les joueurs dans la peau d’un explorateur urbain dont l’étude d’une île de quarantaine abandonnée se mue en aventure étrange, irréelle et dangereuse. Initialement lancé sur Steam, et maintenant revisité pour iPhone et iPad, Lazaretto offre une expérience de menace latente sans combat.

Mini bulles

Mini bulles : 3,49 €

Remplissez les bulles avec de l’air coloré, et poussez celles avoisinantes par le biais de la physique amusante et véritable des bulles ! Brisez les bordures entre les bulles, et mélangez de nouvelles couleurs pour créer des correspondances d’au moins 4 couleurs. Chaque coup est annoncé façon Tetris et vous permet d’établir votre stratégie afin de créer des réactions en chaînes déferlantes ainsi que de plus grandes unions pour obtenir des multis et des bonus épatants.

Qbics Paint

Qbics Paint : 3,49 €

Construis des figurines voxel et fais leur découvrir le monde réel à l’aide de la réalité augmentée. Crée tes propres figurines voxel avec le mode Créateur ou découvre celles qui se cachent dans le mode Sculpt. Adopte le motif de couleur ou laisse libre cours à ton imagination et ta propre créativité avec le mode Peinture. Une fois que tu auras terminé, prend une photo avec ton Qbic en utilisant le mode AR (Réalité Augmentée).

Super Doggo Snack Time

Super Doggo Snack Time : Gratuit

Attrape toutes les friandises qui tombent de la table. De la bonne pizza, des pommes, des hotdogs, des pastèques, des hamburgers, des glaces et des délicieux os ! Habille ton toutou avec des tonnes d’accessoires ma-gni-fiques. Collectionne tous les chapeaux, lunettes, bandanas et colliers ! Facile à apprendre, mais très difficile d’être le meilleur !

Be Zero

Be Zero : 2,29 €

“Be Zero” est un nouveau casse-tête original avec un style science-fiction. Faites que chaque nombre soit nul!

Fragment of Marine

Fragment of Marine : 3,49 €

Fragment of Marine est une action circulaire où le héros dont le corps a été divisé en six couleurs part en voyage pour recueillir des corps dans un certain but.

BOMBARIKA

BOMBARIKA : 1,09 €

Fatigué de jouer à des jeux sans fin? Nous vous présentons BOMBARIKA, où vous pouvez finalement gagner le jeu !! Enfermé dans une maison avec une bombe (s), avez-vous ce qu’il faut pour repérer la bombe (s) et la pousser hors de la maison avec l’aide d’objets de salon ? OUI ? Êtes-vous prêt à terminer le jeu en 30 minutes pour découvrir le jeu sur l’écran ? OUI?

Alors bienvenue dans le monde de BOMBARIKA !!

Tick Tock Tick Tock – L’horloge tourne, car le temps est précieux pour sauver la maison. Tout ce que vous avez ce sont des objets inanimés tels que le canapé, les étagères, les appareils électroniques, les tapis de porte pour pousser la bombe (s) hors de la maison.

Almost There: The Platformer

Almost There: The Platformer : Gratuit

Une nouvelle façon de jouer à un jeu de plateforme avec un seul doigt ! Almost There est une plateforme 2d minimaliste où vous pouvez courir, sauter, sauter en longueur, escalader, glisser et faire plus avec une précision totale. Non, ce n’est pas un coureur automatique. Ici, vous avez le contrôle total de votre joueur. Et le jeu vous permet de faire tout cela d’un seul doigt, avec son contrôle de balayage innovant.