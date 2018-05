Une carte de crédit Apple Pay ? Peut-être pour 2019 !

Apple semble de plus en plus confiante quant à l’avenir d’Apple Pay, son système de paiement sans contact, à tel point que l’entreprise songerait à le concrétiser encore plus avec une carte de crédit.

D’après le Wall Street Journal, le géant californien serait même déjà en pourparlers avec Goldman Sachs. L’un des objectifs serait de remplacer le système de Barclays en place dans les Apple Store qui permet aux clients de pouvoir payer en plusieurs fois. Bien évidemment, si Apple propose son propre système Apple Pay avec les mêmes possibilités, l’entreprise n’aurait pas à reverser une commission à Barclays sur chaque achat. En clair, on imagine qu’Apple gagnerait aussi plus d’argent grâce au taux de chaque crédit.

Cette carte Apple Pay pourrait arriver, au moins aux États-Unis, dès le début de 2019. Apple ne donne aucun détail pour le moment, d’autant que la nouvelle n’est pas encore officielle. Il sera intéressant de voir quels avantages Apple proposera à ses fidèles clients pour passer à la carte Apple Pay…