Le PDG de Dialog parle d’un produit Apple sans précédent

Après la publication de résultats financiers tout sauf positifs, le PDG de Dialog Semiconductor a cherché à calmer les inquiétudes des investisseurs en déclarant non seulement que la société avait signé des contrats d’approvisionnement avec Apple jusqu’en 2020, mais aussi qu’ils pourraient commencer à travailler pour des produits autres que les iPhone, iPad et Apple Watch.

Le Dialog vit une période plutôt sombre à cause des rumeurs, presque officielles, concernant Apple qui souhaite produire en interne ses puces de gestion d’alimentation pour iPhone, iPad et Apple Watch. Une puce qui, jusqu’à aujourd’hui, a été produite et fournie par Dialog Semicoductor.

Le problème est que plus de la moitié des revenus de Dialog Semi provient d’Apple, grâce à la fourniture de puces de gestion de l’alimentation sur différents appareils. Perdre un client comme Apple serait donc une perte significative.

Aujourd’hui, le directeur général de Dialog Jalal Bagherli a déclaré qu’il y a des contrats d’approvisionnement signés avec Apple au moins jusqu’en 2020. Plus intéressant encore, l’entreprise travaille avec Apple pour la fourniture de puces destinées à des produits inédits, différents de l’iPhone, iPad et Apple Watch.

Les mots de Bagherli ont fait beaucoup de bruit, car il parle explicitement d’au moins un produit qu’Apple pourrait lancer dans le futur et sur lequel on s’attend déjà à la fourniture de puces faites par Dialog. Pour l’heure, il est difficile d’émettre la moindre hypothèse, mais certainement que le PDG de Dialog a lâché cette info pour calmer l’esprit des investisseurs, malgré tous les accords de confidentialité signés avec Apple.

Parmi les possibles produits à venir, il pourrait y avoir un HomePod moins cher et un dispositif AR (un casque ou des lunettes de réalité augmentée) sur lequel Apple aurait commencé à travailler depuis un moment. Le temps nous le dira…