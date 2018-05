Entretien avec Jony Ive : « C’est ainsi qu’est née l’Apple Watch »

Jony Ive, designer en chef d’Apple devenu une icône de l’entreprise, a accordé une belle interview au magazine Hodinkee sur des sujets liés avant tout à la première Apple Watch.

Jony Ive commence l’interview en racontant comment est née la première Apple Watch et comment le manque d’intérêt de Steve Jobs pour les montres a joué un rôle important dans le retard de leur lancement. Ive dit que l’idée de créer une smartwatch a été mise sur la table seulement après la mort de Jobs :

« Même à ce moment, cependant, nous savions qu’il était nécessaire de choisir une ligne précise à suivre. La première réunion consacrée à cet appareil a eu lieu en 2012, quelques mois après la mort de Steve. Lors de cette réunion, nous avons pris le temps de réfléchir à ce que nous voulions faire et quelles étaient les choses qui nous motiveraient le plus. »

Ive explique que l’idée de créer une montre est née dans le but de rendre la technologie plus personnelle et plus accessible, ce qui a été considéré par Apple comme « la continuation d’un voyage commencé plusieurs années auparavant ».

Concernant le processus de développement d’Apple Watch, Ive raconte avoir contacté plusieurs experts de l’industrie horlogère traditionnelle, pour comprendre « la nature physique de l’appareil » :

« La chose intéressante est que je pense qu’il y a une forte analogie entre l’avancement de la technologie de la montre classique et celle des appareils modernes. Je pense aux tours des horloges et à la façon dont elles étaient monumentales mais uniques. Ils étaient des ordinateurs centraux. De là, après des années, les horloges ont déménagé dans les maisons des gens, mais au départ, vous n’en avez pas vu dans toutes les pièces. Une horloge était utilisée dans toute la maison, un peu comme les PJ des années 80. Les choses ont ensuite changé au fil des ans. À la fin, la montre est arrivée sur le poignet de tout le monde. Il y a donc un lien si curieux qui nous a poussé à approfondir la question. C’était une connexion dont nous étions vraiment très conscients. »

Le recrutement de Marc Newson en 2014, que Ive appelle son « meilleur ami », a fait également partie de la recherche d’Apple dans l’industrie horlogère. Il a également attribué à Newson le mérite d’avoir « une grand expérience et une série d’expériences très particulières. »

D’ajouter :

« Avec l’Apple Watch, nous voulions explorer l’augmentation de nos champs de pertinence, nous avons donc exploré l’utilisation de matériaux pour nous non publiés tels que l’or et la céramique. C’était un travail utile, qui nous a appris beaucoup de choses. Mais à tout moment, nous avions l’objectif en tête: créer un appareil qui offre les meilleures solutions aux besoins des utilisateurs. Et l’un de ces objectifs était lié à la surveillance de la santé. Les commentaires positifs que nous avons reçus au fil des années ont été de plus en plus motivés, car l’Apple Watch a amélioré la vie de nombreuses personnes. »

Enfin, Ive dit que sa première montre était une Omega Speedmaster, tandis que la montre qu’il « admire le plus » est la Patek Philippe Nautilus.