Le nouveau Google Photos transformera les photos en noir et blanc en couleur

Google a annoncé des nouvelles importantes pour l’application Google Photos disponible sur l’App Store. Google Photos intègrera des fonctionnalités liées à l’apprentissage automatique et à l’intelligence artificielle, telles que des actions suggérées qui permettent à l’utilisateur de modifier rapidement et facilement les photos.

Par exemple, si une photo est sous-exposée, l’application affiche des suggestions pour l’alléger au mieux. Si l’horizon est faussé, Google Photos proposera un option pour faire pivoter l’image. L’utilisateur n’aura qu’à toucher à la suggestion pour terminer l’action.

Une autre fonction basée sur l’intelligence artificielle détecte le sujet d’une photo et ajoute de la couleur (y compris ls vêtements), même si l’arrière-plan est en noir et blanc. En outre, l’application sera en mesure de transformer une photo en noir et blanc en couleur d’un simple geste.

Enfin, vous pourrez accéder aux photos enregistrées sur Google Photos dans des applications tierces, car la société s’apprête à lancer un nouvel outil permettant aux développeurs de bénéficier de ce service.

