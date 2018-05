La pub « Barbers » de l’iPhone 7 Plus récompensée aux ADC Awards

Publié il y a près d’un an, la publicité « Barbers » de l’iPhone 7 Plus a été nommée « Best in Show » aux 97e ADA Awards. L’événement annuel honore le travail effectué dans les arts créatifs, qui comprend la publicité.

Barbers est une publicité qui se déroule dans un petit salon de coiffure dans une petite ville. Pendant qu’un des barbiers de la boutique termine son client, un autre coiffeur utilise le mode portait de l’iPhone 7 Plus. C’est alors que la magie opère, le portrait est ensuite accroché à la fenêtre où il attire l’attention d’un passant qui s’arrête pour se faire couper les cheveux. Et son portrait est lui aussi capturé avec l’iPhone 7 Plus après que sa coupe de cheveux soit terminée. Un par un, les gens sont attirés dans le salon de coiffure par la galerie croissante des clients.

 

La publicité a remporté un Black Cube dans la catégorie Best Show, un Gold Cube dans la catégorie Best In Motion, ainsi qu’un autre Gold Cube dans la catégorie Film Craft. Voilà une bien jolie récompense pour la firme californienne qui commence sérieusement à faire de meilleurs spots pubs.