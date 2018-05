Démonstration du semi-jailbreak Houdini sur iOS 11.4 bêta [Vidéo]

Alors que la communauté attend avec impatience un vrai jailbreak pour iOS 11.3.1, voilà que Abraham Masri vient de démontrer que son outil de semi-jailbreak Houdini fonctionne sur la bêta d’iOS 11.4.

Bien sûr, il ne s’agit pas d’un jailbreak à part entière comme Electra et Yalu, mais il permet aux utilisateurs de faire quelques modifications basiques pour personnaliser leurs appareils. Masri propose à ce titre une démonstration du semi-jailbreak Houdini sur la dernière bêta d’iOS 11.4 :

 

Dans la vidéo, on peut voir clairement l’outil semi-jailbreak Houdini bêta 3 fonctionnant sur un iPad avec la bêta d’iOS 11.4. La vidéo montre également certaines personnalisations du système d’exploitation. Comme indiqué dans la description de la vidéo, certaines parties de la vidéo ont été coupées ou accélérées à cause du long processus de respring. Néanmoins, Masri a une bonne réputation dans la communauté, et tout le monde sait très bien que ce n’est pas du fake.

Étant donné qu’iOS 11.4 est toujours en version bêta, il est impossible de savoir si Houdini bêta 3 continuera à fonctionner après la sortie de la version finale d’iOS 11.4. Il sera en effet intéressant de voir comment la situation se déroule en temps voulu.