Instagram proposera bientôt un filtre anti-intimidation

Afin de protéger les plus faibles et d’éviter autant que possible la post-offensive et la violence, Instagram a désormais intégré un véritable filtre anti-intimidation dans son application.

La nouvelle version d’Instagram filtrera les commentaires contenant de l’intimidation provenant de personnes agaçantes ou offensantes de la communauté. Les lignes directrices d’Instagram ont toujours interdit l’intimidation sur la plateforme, c’est donc une étape supplémentaire qui vise à garder Instagram comme un endroit plus contrôlé quand il s’agit d’intimidation ou de harcèlement.

En outre, une série de nouvelles sur Instagram Stories arrivera bientôt. Avec la mise à jour à venir, les utilisateurs pourront ajouter de la musique à leurs stories publiées sur la plateforme. Il y aura de véritables « autocollants musicaux » avec lesquels les utilisateurs pourront personnaliser encore plus leur publication. Instagram vous permettra d’insérer des titres de maisons de disques avec lesquelles des accords de licence seront bientôt conclus.