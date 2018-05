🔥Promos : iPad 9.7″ (2017), caméra d’action 4K, barre de son, chargeurs sans fil pour iPhone et plus

Retrouvez aujourd’hui sur Amazon et Cdiscount de nouvelles offres promotionnelles, comme l’iPad 9,7″ de 2017 à seulement 299€, ainsi que des chargeurs sans fil, une caméra d’action 4K, des écouteurs sans fil et plus.

› iPad 9,7″ – Wi-Fi – Ecran Rétina – 32 Go – Gris sidéral – 2017 – 5ème Génération : 299,99 € – Offre limitée !

› Chargeur sans fil rapide de ESR – 5W pour iPhone & 10W pour smartphones Android – Alliage de Zinc – Ultra fin – Garantie à vie : 14,99 € au lieu de 39,99 €

› Chargeur sans Fil Rapide 10 W, iDudu : 16,89 € au lieu de 32,99 €

› RAVPower Chargeur Sans Fil Qi Rapide 10W pour Galaxy S8/Note8, et 5W pour iPhone : 20,39 € au lieu de 23,99 €

› Meerveil Caméra d’Action 4K Sport 1080P WiFi 16MP – étanche, x2 batteries 1050mAh, étui de transport et kit complet d’accessoires : 37,99 € au lieu de 49,99 €

› Yobola Écouteurs Bluetooth 4.1 (étanche – réduction du bruit) – 11 heures d’autonomie en Musique – Noir : 22,09 € au lieu de 119 €

› Barre de son, Meidong TV Barre de Haut Parleur Bluetooth avec Télécommande, 36 pouces 2.0 Canaux Optique : 89,99€ au lieu de 169,99€