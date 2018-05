Apple pourrait sortir un iPhone avec trois caméras

Selon diverses sources, Apple intégrera sur au moins l’un des nouveaux iPhone de 2019 un appareil photo doté de trois objectifs.

Ce nouveau rapport de l’analyste Jeff Pu de Yuanta Securities ne fournit pas plus de détails, mais il est probable que le système se compose de trois caméras dont l’une serait de 12MP avec un zoom optique x5.

Il est probable qu’Apple utilise le système à triple caméra uniquement sur le modèle phare de 6,8 pouces avec écran OLED de l’année prochaine. Rappelons que le P20 Pro de Huawei a été le premier smartphone à disposer d’un système de trois caméras, ce qui lui permet d’avoir des résultats exceptionnels en photo.

Si Apple opte pour le zoom optique x5 ou x3, ce serait déjà bien mieux que le zoom optique x2 disponible actuellement sur les iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus et iPhone X. Il permet en effet aux utilisateurs d’agrandir l’image sans réduction de qualité et sans avoir ce fameux bruit du zoom numérique.

En revanche, ne vous attendez pas à un telle nouveauté cette année, l’ancien analyste de KGI Securities, Ming-Chi Kuo, a déjà exclu toute modification importante sur le système de caméra arrière à double objectif de l’iPhone X.