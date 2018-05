Eddy Cue appelé à témoigner dans le procès Apple contre Qualcomm

En plus de Tim Cook, un autre cadre important d’Apple comme Eddy Cue assistera au procès lequel devra apporter ses lumières dans l’affaire qui oppose la firme de Cupertino et Qualcomm.

Plus précisément, Que n’a pas d’autres choix que de témoigner puisque la demande a été faite par Qualcomm. Bien qu’Apple s’y est opposée informant la Cour que Eddy (vice-président d’Apple en charge des services) n’avait pas de lien avec cette affaire, le juge Mitchell D. Dembin a estimé sa venue nécessaire. De son côté, Qualcomm a expliqué que Cue a joué un rôle clé dans les négociations sur les revenus qu’Apple a dû payer à Qualcomm pour le premier iPhone lancé en 2007.

Rappelons que Qualcomm et Apple ont été les protagonistes d’une bataille juridique assez tumultueuse des derniers mois. Tout a commencé avec une plainte d’Apple, dans laquelle il était indiqué que Qualcomm avait demandé des paiements pour des royalties de brevets auxquels elle n’avait pas droit, demandant jusqu’à 1 milliard de dollars pour assurer la fourniture de modems pour l’iPhone. Au total, Qualcomm aurait extorqué 1 milliard de dollars à Apple, ce que la société exige désormais dans la poursuite déposée ces derniers mois. Apple accuse également Qualcomm d’avoir augmenté illégalement les prix des redevances par rapport à la concurrence, en jouant sur des contrevérités. pour les avocats d’Apple, Qualcomm a usé de son « pouvoir de monopole » pour ne pas respecter les engagements FRAND (ceux qui obligent à délivrer certains brevets considérés comme des standards de l’industrie d’une manière juste, raisonnable et non discriminatoire) et augmenter le coût des redevances. De son coté, Qualcomm nie ces allégations et parle de la volonté de la société Cupertino d’avoir des coûts de licence inférieurs.