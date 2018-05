Une pétition pour pousser Apple à remplacer les claviers défectueux des MacBook Pro

Plus les semaines passent, plus les propriétaires de MacBook Pro de 2016 font connaître leurs mécontentements au sujet du nouveau clavier. Afin qu’Apple reconnaisse le problème, Matthew Taylor a lancé une pétition dans laquelle il demande à l’entreprise de rappeler tous les MacBook et MacBook Pro vendus depuis 2016.

Plus précisément, Matthew demande à Apple de remplacer les claviers défectueux : « Apple, il est temps : rappelez tous les MacBook Pro lancés depuis la fin de l’année 2016 et remplacez tous les claviers avec un nouveau clavier redessiné qui fonctionne. Parce que ces claviers ne fonctionnent pas. Chaque modèle de MacBook Pro de dernière génération, de 13” et 15”, est vendu avec un clavier qui peut être défectueux à n’importe quel moment en raison d’un problème de design. Ces problèmes sont généralisés, persistants et exaspérants. »

Considéré comme une innovation chez Apple, ce clavier est tout simplement mal pensé puisque certaines touches se bloquent au bout d’un moment. Il suffit d’un rien, une saleté par exemple, pour qu’une touche soit inutilisable. Il y a de quoi être énervé quand on voit le prix de la machine…

Récemment, nous avons publié un article sur le sujet (L’effet « papillon » semble avoir raison de la réputation des MacBook Pro 2016) dans lequel nous expliquons avoir les mêmes problèmes avec ce clavier sur notre MacBook Pro.

La pétition a désormais été signée par plus de 2300 personnes, ce qui est déjà très élevé, mais loin d’être représentatif du nombre de personnes affectées par ce problème de clavier. Si vous êtes concernés, vous pouvez participer à la pétition sur Change.org. Plus il y aura de monde plus Apple se sentira obligée de faire quelque chose pour résoudre cette crise.