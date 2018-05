Apple pourrait bientôt faire face à un nouveau chaos ! Et il concerne directement le nouveau clavier « papillon » des MacBook Pro de 2016 qui depuis un moment fait sérieusement des siennes chez de nombreux utilisateurs.

Nous sommes nous-mêmes touchés par ce phénomène sur un MacBook Pro 13 full options à plus de 3300 € acheté en 2016 chez Apple. Plusieurs touchent ont bien du mal à répondre, et parfois même, l’action de la touche est activée par deux fois avec une seule tape. Bien qu’on ait suivi les conseils d’Apple au sujet du nettoyage du clavier (avec une bombe d’air sec), rien n’y fait. Le résultat est que nous avons une machine qui coûte un bras et qu’il faudrait payer en plus pour la faire réparer, sachant que le problème est lié à une mauvaise conception du clavier.

Face à la grogne de nombreux utilisateurs, il n’est pas exclu que des recours collectifs voient le jour pour pousser Apple à prendre à sa charge la réparation, même pour les MacBook Pro 2016 dont la garantie est arrivée à terme.

Pour information, AppleInsider met en evidence que le nombre de pannes liées au clavier des MacBook Pro 2016 a augmenté par rapport à celles des MacBook Pro 2014 et 2015. Il apparaît également que le MacBook Pro 2017 rencontre moins de problème à ce sujet. Dans le détail, voici le nombre de réparations par année aux États-Unis :

MacBook Pro 2014 : 2 120 réparations, dont 118 sont liées au clavier

MacBook Pro 2015 : 1 904 réparations, dont 114 sont liées au clavier

MacBook Pro 2016 : 1 402 réparations, dont 165 sont liées au clavier

On constate que la machine de 2016 présente plus de pannes de clavier alors que le nombre de réparations est largement inférieur. Cela montre bel et bien que le problème est plus que jamais réel, et encore on ne parle parle ici que du marché américain.

Apple va devoir proposer quelque chose de concret à ses fidèles clients, au risque d’entacher son blason et d’impacter les ventes de ses MacBook Pro. Nous verrons si l’entreprise compte aller dans le sens des consommateurs où si au contraire elle fera l’autruche comme c’est arrivé à plusieurs reprises…