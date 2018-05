Spotify et Instagram facilitent le partage de musique

Grâce à l’accord signé par Spotify avec Facebook et Instagram, il est maintenant beaucoup plus facile de partager votre musique préférée dans les stories d’Instagram.

Cette nouvelle fonction de partage vous permet de poster très simplement ce que vous écoutez dans les stories ou de les envoyer à vos amis par message direct. Pour partager une chanson, cliquez sur le bouton Stories Instagram du menu Partager et l’application débloquera des pochettes personnalisées et des couvertures pour chaque chanson, album, liste de lecture ou artiste présenté dans Spotify. Avant de partager, vous pouvez utiliser les options d’Instagram pour modifier et rendre l’image plus belle, en ajoutant des autocollants et des textes. Pour utiliser ce service, il n’est pas nécessaire de connecter les comptes des deux applications.

Vos abonnés peuvent ensuite cliquer sur « Play on Spotify » en haut à gauche pour écouter cette chanson sur Spotify ou vous inscrire s’ils ne disposent pas d’un compte Spotify. Cette innovation introduit une nouvelle façon de découvrir la nouvelle musique, permettant aux amis de voir ce qu’ils écoutent et vice versa.