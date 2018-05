Kantar confirme les excellents résultats d’Apple sur le marché des smartphones

Lors de l’annonce de ses résultats financiers Q2 2018, Apple a confirmé avoir écoulé 52,2 millions d’iPhone au cours des trois premiers mois de 2018, mais la société n’a pas détaillé les ventes par modèle. Pour répondre à cette question, Kantar a publié un rapport complet couvrant l’ensemble du marché des smartphones.

Au premier trimestre de 2018, les ventes d’iPhone aux États-Unis sont restées stables par rapport à la même période en 2017, passant de 59% à 59,1%. En Chine, Apple a enregistré une année de croissance importante : l’iPhone X était le smartphone le plus vendu du pays, permettant à la part de marché d’Apple d’atteindre les 22,1% au cours de ce trimestre. Ces données confirment les propos de Tim Cook lors de la dernière conférence financière et nient les prévisions de plusieurs analystes, qui avaient plutôt parlé d’une baisse.

De manière générale, les ventes d’iPhone 8 et iPhone 8 Plus ont dépassé celles de l’iPhone X. Pour Kantar, ce n’est certainement pas une surprise, puisque nous comparons deux smartphones contre un. Les analystes estiment, après la phase de lancement dans laquelle l’iPhone X s’est vendu plus, que de nombreux utilisateurs optent pour l’iPhone 8 ou 8 Plus pour une question de prix.

Quant à Android, Xiaomi et Huawei ont enregistré d’excellents chiffres et ont étendu leur présence dans le monde entier, mais la part d’iOS sur les cinq principaux marchés d’Europe reste stable.

Sur le Vieux Continent, Samsung, Apple et Huawei sont les trois principaux fabricants qui se partagent les 71% des ventes au dernier trimestre. L’arrivée de Xiaomi en Europe lui a permis de se positionner à la quatrième place avec une excellente par de 4,4%.