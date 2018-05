Résultats financiers Q2 2018 : Apple affiche des chiffres en hausse

Comment s’est déroulé le deuxième trimestre de l’année fiscale 2018 d’Apple ? Nous allons voir cela tout de suite puisque la firme californienne a publié ses résultats financiers pour Q2 2018. Comme a son habitude, Apple revient sur les ventes d’iPhone, iPad, Mac, les revenus générés par ses services, ainsi que sur les ventes de ses autres produits.

Le chiffre d’affaires a grimpé à 61,1 milliards de dollars, en hausse de 16% par rapport au même trimestre en 2017. Au niveau du bénéfice net, Apple annonce avoir atteint les 13,82 milliards de dollars, en hausse de 25% par rapport à 2017, soit 2,73 dollars par action.

Plus en détails, les ventes ont été plus importantes par rapport à celles de l’an dernier à la même période, sauf pour la gamme Mac :

iPhone

iPad

Mac

Services (Apple Music, iCloud, etc) : 9,19 milliards de dollars, en hausse de +30,52%

Autres produits (Apple TV, Apple Watch, accessoires Beats, iPod et accessoires) : 4 milliards de dollars, en hausse de +37,62%

Apple affiche de bonnes ventes d’iPhone contredisant au passage tous les analystes qui parlaient d’un éventuel flop de l’iPhone X. Bien qu’Apple ne fasse toujours pas de distinction dans les ventes de ces iPhone, on voit que le segment est en hausse. En revanche, Tim Cook a fait savoir qu’il s’attendait à mieux quant aux ventes de l’iPhone X. Pour infirmation, le prix moyen de l’iPhone a été de 728 $, là où il était à 796 $ fin 2017. Quant à l’action AAPL, celle-ci était en hausse de 3,93% à 175,75 dollars en post-séance.

Durant cette conférence téléphonique, Tim Cook, le PDG d’Apple, s’est exprimé sur ces résultats du Q2 2018 : « Nous sommes ravis d’annoncer notre meilleur trimestre de mars, avec une forte croissance du chiffre d’affaires dans les secteurs iPhone, Services et Objets connectés. Les clients ont choisi l’iPhone X plus que tout autre iPhone chaque semaine au cours du trimestre de mars, tout comme ils l’ont fait après son lancement au cours du trimestre de décembre. Nous avons également augmenté les revenus dans tous nos secteurs géographiques, avec une croissance de plus de 20% en Grande Chine et au Japon ».

Apple se concentre désormais sur le trimestre en cours, avec pour objectif un chauffe d’affaires situé entre 51,5 et 53,5 milliards de dollars et une marge brute comprise entre 38% et 38,5%.