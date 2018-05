🔥Promos : Xiaomi Mi Mix 2, Imprimante 3D, Bose Companion 50, Chargeur Qi RAVPower et plus

Retrouvez aujourd’hui encore de belles promotions sur Amazon et GearBest sur le Xiaomi Mi Mix 2, une imprimante 3D, le Bose Companion 50, un Chargeur Qi RAVPower et bien plus encore.

› Xiaomi Mi Mix 2 – 4G – 6GB de RAM : à partir de 333,22 €

› RAVPower Chargeur Sans Fil Rapide 7,5 W pour iPhone X/8, & 10W pour les appareils compatibles : 29,99€ au lieu de 35,99€

› AirPods écouteurs sans fil (Bluetooth, Lightning) – Blanc : 160 € au lieu de 179 €

› Coque Batterie pour iPhone 8/7, batterie 3000 mAh : 33,99€ au lieu de 129,99€

› Sony HDR-AS200VR Action Cam Stabilisée Full HD Wifi/NFC, 50Mb/s, Ralentis HD 240i/s : 199€ au lieu de 350€

› Bose Companion 50 Système d’enceintes multimédia – Gris anthracite : 342 € au lieu de 429,95 €

› Station de charge Flagpower (MFI) pour Apple Watch, batterie 700 mAh + crochet porte-clés : 50,99 € au lieu de 115,99 €

› Batterie Externe 20 000mAh Xnuoyo – port Lightning/USB/MicroUSB – Affichage LED – Ultra Mince : 28,99 € au lieu de 66,59 €

› Ricoh Theta S Appareil Photo et Vidéo Full HD 360° 12 Mpix : 299,99 € au lieu de 399,99 €

› Drone Xiaomi Mi Drone 4K : 399,04 €

› Imprimante 3D Alfawise U10 40 x 40 x 50cm : 383,20 €