Apple augmente ses investissements dans la recherche et le développement

Au deuxième trimestre de 2018, Apple a investi 3,4 milliards de dollars dans la recherche et le développement, ce qui augmente le budget prévu de 608 millions par rapport à l’an dernier.

Au total, Apple a investi 6,8 milliards de dollars dans la recherche et le développement durant les six premiers de l’année. Cet investissement représente un pourcentage moyen plus élevé par rapport au total des ventes nettes enregistrées par la société au cours de la même période. Habituellement, Apple alloue entre 4 et 5% du chiffre d’affaires pour la R&D, mais au dernier trimestre, il était de 6% par rapport au total des ventes nettes.

Comme toujours, Apple ne précise pas où cet argent sera investi, puisqu’il s’agit d’investissements génériques pour « le développement de nouveaux produits et services, les nouveaux employés, les dépenses matérielles liées à l’expansion des équipes de R&D ».

Cependant, il est probable qu’une partie de cet investissement soit consacrée à l’amélioration de la plateforme ARKit et à de nouvelles fonctions dédiées à Siri, avec une amélioration relative de l’IA de l’assistant vocal.

De plus, l’équipe de recherche et développement se consacre également à la réalisation de la dispositif AR (casque ou lunettes), dont la sortie serait prévue pour 2020, et à la plate-forme de conduite automatique du projet Titan. D’importantes nouvelles sont aussi envisagées pour la plateforme Apple Health et les futurs AirPods.