Apple augmente sa part sur le marché des smartphones

Les données publiées chez IDC et Strategy Analytics nous indiquent que la part d’Apple sur le marché des smartphones au premier trimestre de 2018 a légèrement augmenté, malgré le lancement des Samsung Galaxy S9 et S9 Plus.

Avec les 52,2 millions d’iPhone vendus au cours des trois premiers mois de l’année, les appareils Apple représentaient 15,5% de tous les smartphones vendus dans le monde. Au cours de la même période il y a un an, le pourcentage était de 14,7%. Apple enregistre ainsi une légère progression d’une année sur l’autre, et pour les deux sociétés d’analyse, c’est un résultat impressionnant, d’autant plus que les Galaxy S9 et S9 Plus ont été lancés deux semaines avant la fin du trimestre.

Samsung a expédié 78,2 millions de smartphones au dernier trimestre, mais sa part n’a augmenté que de 22,6 à 23,4% malgré le boom du Galaxy S9. De manière générale, Samsung continue de diriger le marché des smartphones, grâce à la disponibilité de smartphones qui couvrent toutes les gammes de prix. Apple vend moins d’appareils, mais détient 87% des bénéfices des smartphones dans le monde.

Excellents résultats également pour Huawei et Xiaomi, tandis que OPPO perd 7,5 points de pourcentage. En général, le marché des smartphones a enregistré -2,9%.

De leur côté, les analystes commencent à réagir aux excellents chiffres enregistrés par Apple au dernier trimestre. Ils ont reconnu leurs erreurs au sujet des prévisions trop pessimistes, tout en admettant que les revenus profitent d’une croissance rapide et que les ventes d’iPhone sont supérieures aux attentes. C’est pourquoi, ils en concluent qu’investir dans les actions Apple est de plus en plus sûr.