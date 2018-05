🔥Bons Plans : iPhone X à 871€, iPhone 8 à 607€, Apple TV 4K, iPad Pro et plus

Même après les French Days, PriceMinister propose toujours de belles offres sur toute sa boutique. Grâce aux bons d’achats, l’iPhone X normalement vendu 1 159 € vous revient à 871 €, et 607 € pour l’iPhone 8. Sur certains modèles, vous pouvez économiser de plus de 200€ !

Même les MacBook Pro et l’Apple Watch Series 3 ont droit à une jolie baisse de prix. Pour les membres PriceClub (inscription gratuite) vous pourrez recevoir des bons d’achats à utiliser lors de votre prochaine commande sur PriceMinister. Et si c’est votre première commande sur le site, bénéficiez de 15 € de remise immédiate en plus dès 300 € d’achat avec le code HIGH-TECH à saisir lors de la validation de votre panier.

Offres du moment sur PriceMinister

› Apple TV 4K – Gen. 5 – HDR – 32 Go : 161,89 € + 8,10 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 64 Go Gris : 917 € + 45,85 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 64 Go Argent : 929 € + 46,45 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 256 Go Argent : 1 079 € + 53,95 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 256 Go Gris : 1 052 € + 52,60 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 64 Go Gris sidéral : 639 € + 31,95 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 Plus 64 Go Gris : 759,90 € + 76,40 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 7 Plus 32 Go Noir : 467,65 € + 38 € remboursés en bon d’achats

MacBook Pro et Apple Watch

› MacBook Pro avec écran Retina MPXQ2FN/A – 13.3″ Core i5 2.3 GHz 8 Go RAM 128 Go SSD : 1 169,90 € + 58,50 € remboursés en bon d’achats

› MacBook Pro avec écran Retina MPXT2FN/A – 13.3″ Core i5 2.3 GHz 8 Go RAM 256 Go SSD : 1 399 € + 69,95 € remboursés en bon d’achats

› Apple Watch Series 3 (GPS) – 42 mm – gris sidéral : 341,99 € + 17,10 € remboursés en bon d’achats

Et toujours…

› iPad Pro 10.5″2017 Wi-Fi 64 Go – Gris sidéral : 582,99 € au lieu de 739 € + 29,15 € remboursés en bon d’achats

› iPad Pro 12.9″2017 Wi-Fi 64 Go – Or : 742,08 € au lieu de 909 € + 37,15 € remboursés en bon d’achats

› iPad 9,7″ 2017 Wi-Fi 128 Go 9.7 pouces Gris sidéral : 359,99 € + 18 € remboursés en bon d’achats

› iPad 9,7″ 2017 Wi-Fi 32 Go – Gris sidéral : 265,89 € + 13,30 € remboursés en bon d’achats

› iPad mini 4 – 7,9″ – Wi-Fi 128 Go – Gris sidéral : 322,99 € + 16,15 € remboursés en bon d’achats

› Huawei P20 Pro 128 Go Double SIM Noir : 765 € + 38,25 € remboursés en bon d’achats

› Samsung Galaxy S9+ 64 Go Double SIM Carbone noir : 760 € + 38 € remboursés en bon d’achats

› LG 49LH630V TV LED 49” FULL HD SMART webOS 3.0 : 429 € + 21,45 € remboursés en bon d’achats

› TV LED Philips 65PUS6162 65″ 4K UHD (2160p) : 916,28 € + 45,85 € remboursés en bon d’achats

› NIKON D5600 + 18-55 VR + 70-300 AF-P VR : 679,99 € + 34 € remboursés en bon d’achats