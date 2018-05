L’iPhone X n’est pas un flop, les prédictions étaient encore fausses

Avec 52,2 millions d’iPhone vendus au cours des trois premiers mois de l’année, il ne fait aucun doute que la gamme iPhone a encore de beaux jours devant elle, et c’est sans compter sur l’iPhone X qui a été le modèle le plus populaire semaine après semaine.

Une fois de plus, les chiffres nient toutes les prédictions des analystes qui ont circulé ces dernières semaines. Les résultats financiers d’Apple ont permis de couper court aux rumeurs, notamment celles concernant le flop annoncé de l’iPhone X. Non seulement les ventes d’iPhone sont supérieures aux prévisions de nombreux analystes, mais l’iPhone X a également été le best-seller durant le trimestre qui s’est terminé fin mars. De plus, il est le modèle haut de gamme qui s’est avéré être le plus populaire parmi tous les smartphones d’Apple.

En termes d’unités vendues, le trimestre a enregistré une hausse de +3% par rapport à la même période il y a un an, les revenus augmentant de 14%, avec un prix de vente moyen de 728 $, un record du prix moyen grâce aux ventes d’iPhone X.

Pourtant, l’iPhone X a été durement critiqué pour son « horrible encoche » et pour l’abandon de Touch ID en faveur de la reconnaissance faciale Face ID, en plus de son prix trop élevé. Au final, le géant californien a signé un modèle qui a su se faire une place sur le marché, et quelle place, tout en permettant à Apple de lancer pour la première fois un modèle d’iPhone équipé d’un écran OLED quasiment borderless. En somme, l’iPhone X ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives à Apple d’un point de vue technologique. Et la fameuse encoche, bien que critiquée, a été reprise par de nombreux fabricants de smartphones Android, comme quoi…

Pour conclure, les prévisions ont été une nouvelle fois trop pessimistes vis à vis des capacités de l’iPhone X à séduire les clients, et ce malgré un prix qui fait aujourd’hui de lui l’iPhone le plus cher jamais vendu par Apple.