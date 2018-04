French Days : Apple TV 4K, iPhone X à 826€, iPhone 8 à 575€, iPhone 7 Plus à 327 €, nouveau MacBook Pro à 994 €

Les French Days se terminent demain, il est encore temps de profiter des promotions de PriceMinister. Vous pouvez de réaliser de belles économies allant de 10% à 30 % sur toute la boutique grâce à des bons d’achats. L’iPhone X normalement vendu 1 159 € vous revient à 826 €, 575 € pour l’iPhone 8 et 327 € pour l’iPhone 7 Plus. Sur certains modèles, vous pouvez économie de plus de 300€ !

Même les MacBook Pro et l’Apple Watch Series 3 ont droit à une jolie baisse de prix. Pour les membres PriceClub (inscription gratuite) vous pourrez recevoir des bons d’achats de plus de 200 € à utiliser lors de votre prochaine commande sur PriceMinister. Et si c’est votre première commande sur le site, bénéficiez de 15 € de remise immédiate en plus avec le code HIGH-TECH à saisir lors de la validation de votre panier. C’est clairement le meilleur moment pour lâcher si vous avez besoin d’un nouvel iPhone, un Mac ou autres.

› Apple TV 4K – Gen. 5 – HDR – 32 Go : 161,89 € + 16,20 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 64 Go Gris : 917 € + 91,70 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 64 Go Argent : 929 € + 92,90 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 256 Go Argent : 1 079 € + 107,90 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 256 Go Gris : 1 052 € + 105,20 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 64 Go Gris sidéral : 639 € + 63,90 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 8 Plus 64 Go Gris : 764 € + 76,40 € remboursés en bon d’achats

› iPhone 7 Plus 32 Go Noir : 467,65 € + 140,40 € remboursés en bon d’achats

MacBook Pro et Apple Watch

› MacBook Pro avec écran Retina MPXQ2FN/A – 13.3″ Core i5 2.3 GHz 8 Go RAM 128 Go SSD : 1 169,90 € + 175,50 € remboursés en bon d’achats

› MacBook Pro avec écran Retina MPXT2FN/A – 13.3″ Core i5 2.3 GHz 8 Go RAM 256 Go SSD : 1 399 € + 209,85 € remboursés en bon d’achats

› Apple Watch Series 3 (GPS) – 42 mm – gris sidéral : 341,99 € + 51,30 € remboursés en bon d’achats

Et toujours…

› iPad 9,7″ 2017 Wi-Fi 128 Go 9.7 pouces Gris sidéral : 359,99 € + 54 € remboursés en bon d’achats

› Huawei P20 Pro 128 Go Double SIM Noir : 765 € + 114,75 € remboursés en bon d’achats

› Samsung Galaxy S9+ 64 Go Double SIM Carbone noir : 760 € + 114 € remboursés en bon d’achats

› LG 49LH630V TV LED 49” FULL HD SMART webOS 3.0 : 429 € + 42,90 € remboursés en bon d’achats

› TV LED Philips 65PUS6162 65″ 4K UHD (2160p) : 916,28 € + 91,70 € remboursés en bon d’achats

› NIKON D5600 + 18-55 VR + 70-300 AF-P VR : 679,99 € + 102 € remboursés en bon d’achats