Nouveaux jeux iOS : Dino War: Survival, Major Mayhem 2, Nuclear inc 2 et plus

En ce jeudi 26 avril, les développeurs et les studios ont encore frappé en sortant de nouveaux titres pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Dino War: Survival, Major Mayhem 2, Nuclear inc 2 et plus.

Major Mayhem 2

Major Mayhem 2 : Gratuit

Le major Mayhem retourne au travail et doit encore une fois combattre les forces de The Evil Villains Corporation !

Still Here… Flight Adventure

Still Here… Flight Adventure : 3,99 €

Pourquoi l’humanité a-t-elle quitté la terre ? Voici un jeu de vol en 2D qui vous emmène en voyage à travers un magnifique monde dystopique avec beaucoup de secrets et des endroits uniques à découvrir. Prenez le rôle de « Pip » et visitez des lieux de beauté naturelle…

Corennity

Corennity : 3,49 €

Jouez à l’un des jeux les plus rapides sur l’App Store. Vivez l’aventure de votre vie : combattez des boss épiques après avoir survécu à une guerre spatiale près de la surface d’une planète glacée et à l’infiltration d’une station spatiale secrète.

Mushroom Guardian

Mushroom Guardian : 2,29 €

Le terrible Roi Grenouille et son armée essayent de voler les champignons magiques ! Visez, tirez, sautez, volez et roulez dans ce jeu de plateforme old school génial bourré d’action, et restaurez la forêt avant de perdre le fil des choses ! Le village a besoin de tout votre talent pour s’en sortir ! Le devoir nous appelle !

Harry and Larry

Harry and Larry : 4,49 €

Plongez dans le monde coloré de Harry et Larry. Volez à travers 24 niveaux dans les allées d’une épicerie pour compléter le parcours d’obstacles de cette course d’épicerie. Esquivez les obstacles hilarants tels que les caisses de poisson, les boules de neige, les pneus et autres dangers.

Dino War: Survival

Dino War: Survival : Gratuit

Voici une nouvelle ère pour les jeux de stratégie MMO ; la guerre du futur arrive. Les Bêtes étaient censées être une nouvelle étape de l’évolution mondiale. Mais elles ont été tournées contre nous. La civilisation telle que nous la connaissions s’est effondrée. Les frontières ont disparu, les gouvernements ont été dissous et les murs se sont effrondrés. Maintenant, chaque femme, chaque homme et chaque enfant doit se battre pour survivre. C’est l’âge de la guerre ; c’est Dino War.

My Singing Monsters Composer

My Singing Monsters Composer : 5,49 €

Devenez un Monster Maestro dans My Singing Monsters Composer ! Dirigez un orchestre de monstres musicaux mignons du jeu à succès My Singing Monsters ! Chaque monstre a sa personnalité et son propre son vocal, et instrument unique. Composez votre propre chanson originale en utilisant un éditeur de musique puissant et facile à utiliser.

Nuclear inc 2

Nuclear inc 2 : 1,09 €

Nuclear inc 2 vous apprendra les rudiments de la gestion d’un réacteur nucléaire (et de la centrale nucléaire en général)! Pas à pas, niveau par niveau, Tchernobyl après Fukushima. Vous allez devenir un véritable ingénieur, capable de faire face à toute situation critique – l’émission de rayonnement, le feu, le tremblement de terre. Prenez le compteur Geiger et partez ! Le système de la centrale nucléaire est très intéressant et heureux – vous devrez surveiller la température du réacteur nucléaire, le turbogénérateur, la pression, le niveau de rayonnement. Le jeu contient une formation détaillée! Vous comprendrez comment se déroule la réaction nucléaire et comment l’énergie du combustible nucléaire va dans l’électricité.